Сотни компаний подали в суд на Трампа из-за импортных пошлин

Bloomberg: Более 1000 компаний подали в суд на Трампа из-за импортных пошлин

На фоне рассмотрения дела о законности импортных пошлин в Верховном суде США сотни американских компаний подали в суд на президента Дональда Трампа. Тысячи фирм надеются вернуть долю от уплаченных на данный момент пошлин общей стоимостью в миллиарды долларов, сообщает Bloomberg

По состоянию на 10 декабря таможенные органы США собрали импортные пошлины с более чем 301 тысячи импортеров в отношении 34 миллионов партий товаров, ввозимых в страну. Эти платежи составляют значительную часть из более чем 200 миллиардов долларов. Согласно отчету правительства, к 14 декабря в бюджет поступило около 133 миллиардов долларов.

Если Верховный суд выступит против главы государства, и бизнес получит право на возврат средств, это станет «катастрофой для национальной безопасности», подчеркнул Трамп. Однако, даже если тарифы признают незаконными, компенсаций придется добиваться через Суд международной торговли США (Court of International Trade, CIT).

Иски о возврате уплаченных пошлин подали крупнейшая в мире сеть магазинов самообслуживания Costco, производитель очков EssilorLuxottica, поставщик шин Goodyear Tire & Rubber Co, а также многие иные фирмы. Среди них также дочерние компании крупных отечественных и зарубежных фирм, как американский производитель алюминия Alcoa, японские продавцы автозапчастей Yokohama и Kawasaki, производители кроссовок Reebok и Puma, одежды Tommy John, камер GoPro, средств личной гигиены Schick и Playtex, косметики Revlon и Conair, а также продуктов питания Bumble Bee и Del Monte Fresh Produce.

«Они все запрыгивают на подножку уходящего поезда», — сказал Джон Веккионе, старший юрисконсульт по судебным разбирательствам в New Civil Liberties Alliance.

Как заявил Эрик Смитвейс, юрист по вопросам торговли, который занимается многими новыми тарифными делами, некоторые компании, особенно те, которые широко известны, опасаются «политического резонанса» из-за того, что возглавили борьбу с тарифами, вступившими в силу весной. Некоторые компании хотят идти против администрации Трампа, но по мере приближения конца года усиливалось давление с требованием предпринять все возможные шаги, чтобы получить компенсации, если суд признает сборы незаконными.

На фоне недовольства населения страны Трамп отменил 40-процентные пошлины на некоторые товары из Аргентины, Эквадора, Гватемалы и Сальвадора. Затем мера распространилась и на страны БРИКС: президент США в ноябре поручил отменить повышенные тарифы для кофе, говядины и фруктов. Особенно большая волна возмущений, по словам инсайдеров, поднялась после удорожания кофе в самих Штатах.