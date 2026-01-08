Стало известно о состоянии летевшего из Дубая и подавшего сигнал бедствия самолета

Стало известно о состоянии летевшего из Дубая (ОАЭ) в Москву и подавшего сигнал бедствия самолета российской авиакомпании Utair. Как выяснилось, он имел техническую неисправность, пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что неисправность зафиксировали еще полтора года назад — в августе 2024 года.

Тогда борт выполнял рейс Москва — Душанбе (Таджикистан). Во время полета у самолета сработала индикация антиюзовой системы тормозов, которая служит для предотвращения блокировки колес при торможении. В тот момент экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Также сообщается, что самолет был выпущен в 2001 году. С 2011 года он начал полеты в качестве борта авиакомпании Utair.

8 января стало известно, что летевший в Россию из ОАЭ самолет подал сигнал бедствия. Это произошло вскоре после взлета.