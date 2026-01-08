Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:44, 8 января 2026Интернет и СМИ

Стало известно о хакерской атаке КНР на Конгресс США

FT: Кибермошенники из КНР якобы взломали почту сотрудников Конгресса США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Кибермошенники из КНР якобы взломали электронную почту сотрудников ключевых комитетов Конгресса США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, группа по прозвищу «Соляной тайфун» получила доступ к системам электронной почты, используемым некоторыми сотрудниками комитета Палаты представителей по Китаю, а также помощниками в комиссиях, занимающихся вопросами внешней политики, разведки и вооруженных сил. В отчете не указывается, какие именно сотрудники стали объектом атаки.

Между тем, посольство Китая в Вашингтоне опровергло утверждения газеты о связи Китая с кибератакой на Конгресс США, передает ТАСС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. Несколько городов погрузились во тьму, а ТЭЦ остановили работу

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Раскрыто секретное заявление Буша-младшего Путину про отношения России и США

    Прозоров заявил о сокращении числа профессионалов в ВСУ

    В Непале рассказали о судьбе убившего десятки человек слона

    Стало известно о хакерской атаке КНР на Конгресс США

    В США назвали последствия отказа ЕС от борьбы с Россией

    США пообещали взять контроль над Кубой и Никарагуа

    Подполье заявило об ударе по элитному отряду ВСУ и западным офицерам в Одессе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok