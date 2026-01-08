Стало известно о хакерской атаке КНР на Конгресс США

FT: Кибермошенники из КНР якобы взломали почту сотрудников Конгресса США

Кибермошенники из КНР якобы взломали электронную почту сотрудников ключевых комитетов Конгресса США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, группа по прозвищу «Соляной тайфун» получила доступ к системам электронной почты, используемым некоторыми сотрудниками комитета Палаты представителей по Китаю, а также помощниками в комиссиях, занимающихся вопросами внешней политики, разведки и вооруженных сил. В отчете не указывается, какие именно сотрудники стали объектом атаки.

Между тем, посольство Китая в Вашингтоне опровергло утверждения газеты о связи Китая с кибератакой на Конгресс США, передает ТАСС.