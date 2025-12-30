Российский хакер взломал более двух тысяч камер наблюдения на Украине

Ura.ru: Хакер из PalachPro взломал 2400 камер наблюдения на Украине

Российский хакер из группировки PalachPro взломал более двух тысяч камер наблюдения на Украине. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, хакер воспользовался уязвимостью системы и получил доступ к 2,4 тысячи камер наблюдения, установленных на территории Украины. Отмечается, что они снимают происходящее на центральных улицах городов, в магазинах, на заводах и других объектах.

На взлом у хакера ушла примерно неделя.

Ранее стало известно, что пророссийские хакеры из KillNet создали интерактивную карту заводов по производству беспилотников на Украине. Как рассказал анонимный представитель группировки, карта будет доступна очень узкому кругу лиц и только российским военнослужащим.

Перед этим сообщалось, что пророссийские хакеры из KillNet и Beregini взломали базы данных крупнейших стратегических предприятий Украины. Среди информации, полученной ими, оказались данные сотрудников и руководства предприятий.