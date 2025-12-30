Реклама

12:44, 30 декабря 2025

Российский хакер взломал более двух тысяч камер наблюдения на Украине

Ura.ru: Хакер из PalachPro взломал 2400 камер наблюдения на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: yarmrtsnk / Shutterstock / Fotodom

Российский хакер из группировки PalachPro взломал более двух тысяч камер наблюдения на Украине. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, хакер воспользовался уязвимостью системы и получил доступ к 2,4 тысячи камер наблюдения, установленных на территории Украины. Отмечается, что они снимают происходящее на центральных улицах городов, в магазинах, на заводах и других объектах.

На взлом у хакера ушла примерно неделя.

Ранее стало известно, что пророссийские хакеры из KillNet создали интерактивную карту заводов по производству беспилотников на Украине. Как рассказал анонимный представитель группировки, карта будет доступна очень узкому кругу лиц и только российским военнослужащим.

Перед этим сообщалось, что пророссийские хакеры из KillNet и Beregini взломали базы данных крупнейших стратегических предприятий Украины. Среди информации, полученной ими, оказались данные сотрудников и руководства предприятий.

