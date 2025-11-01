Хакеры взломали базы данных крупных предприятий Украины

Хакеры из KillNet и Beregini взломали базы данных крупнейших предприятий Украины

Пророссийские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к данным крупнейших стратегических предприятий Украины. Об этом сообщает РИА Новости

Кроме данных о физических лицах хакеры получили сведения о крупнейших оборонных предприятиях Украины, среди которых «Мотор Сич», Запорожский механический завод, завод «Укрсталь». Также у группировок оказался доступ к информации о руководстве и сотрудниках, а также о схемах производства.

Источник агентства отметил, что данные возможно использовать после завершения спецоперации. С их помощью получится установить личности граждан, потенциально связанных с украинскими радикалами.

Ранее хакеры получили в распоряжение личные данные командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди. До этого стало известно, что Бровди взял ответственность за удары по дамбе в Белгородской области. По его словам, атаку осуществил 1-й отдельный центр Сил беспилотных систем ВСУ.