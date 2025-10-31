Хакеры получили личные данные командующего ВСУ

Хакеры получили данные командующего Силами беспилотных систем ВСУ Бровди

Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini получили в распоряжение личные данные командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберта Бровди. Информацию они передали РИА Новости.

Уточняется, что хакеры получили паспортные данные, год рождения и адрес регистрации Бровди. Это удалось благодаря кибероперации по взлому шести крупных страховых компаний Украины.

Всего в результате взлома хакеры выгрузили более 10 миллионов пакетов документов. Среди прочего в них содержались страховые договоры, грин-карты и водительские удостоверения.

Ранее сообщалось, что Бровди взял ответственность за удары по дамбе в Белгородской области. По его словам, атаку осуществил 1-й отдельный центр Сил беспилотных систем ВСУ.

Перед этим стало известно, что хакеры взломали серверы крупного украинского производителя беспилотных летательных аппаратов «Боевые птахи Украины». Они уничтожили чертежи и 3D-модели украинских дронов.