Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:01, 10 декабря 2025Интернет и СМИ

Пророссийские хакеры создали карту заводов по производству беспилотников на Украине

Хакеры KillNet создали карту заводов по производству беспилотников на Украине
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Max Acronym / Shutterstock / Fotodom

Пророссийские хакеры из группировки KillNet заявили, что создали интерактивную карту заводов по производству беспилотников на Украине, передает РИА Новости.

Карта названа MATRIX, она будет доступна «очень узкому кругу лиц и только для военнослужащих ВС России», рассказал агентству анонимный представитель группировки.

Сейчас на карте, обновляемой в реальном времени, размещен 2131 объект. Это 850 мест производства FPV-дронов, 720 заводов больших беспилотников, 45 предприятий по сборке морских БПЛА, 380 точек создания дронов-камикадзе и 136 пунктов, где изготавливают разведывательные аппараты. «Сегодня KillNet полностью за всеми ними наблюдает», — отметил один из хакеров.

Ранее хакеры из группировок Beregini, KillNet и «Кибер Серп» узнали личные данные людей из состава Вооруженных сил Украины, которые причастны к атаке на российский танкер Midvolga 2 в Черном море и прибрежные территории. Чтобы заполучить информацию, хакеры взломали один из компьютеров командования Военно-морских сил Украины.

В ноябре KillNet и Beregini провели масштабную кибероперацию против шести страховых украинских фирм. В результате им удалось выкрасть сведения о расположении и наименовании ряда воинских частей Службы безопасности Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Лавров рассказал о договоренности с США по Украине

    Лавров пригрозил ответом на отъем российских активов

    В Кремле ответили на угрозы главы украинской разведки

    В России высказались о сроках достижении сделки по Украине

    Лавров высказался о возможной войне России и Европы

    Перечислены ранние признаки сахарного диабета

    Большие скидки подтолкнули Индию к новым закупкам российской нефти

    Умер писавший сценарии для «Аншлага» и «Голубых огоньков» сатирик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok