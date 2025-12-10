Пророссийские хакеры создали карту заводов по производству беспилотников на Украине

Хакеры KillNet создали карту заводов по производству беспилотников на Украине

Пророссийские хакеры из группировки KillNet заявили, что создали интерактивную карту заводов по производству беспилотников на Украине, передает РИА Новости.

Карта названа MATRIX, она будет доступна «очень узкому кругу лиц и только для военнослужащих ВС России», рассказал агентству анонимный представитель группировки.

Сейчас на карте, обновляемой в реальном времени, размещен 2131 объект. Это 850 мест производства FPV-дронов, 720 заводов больших беспилотников, 45 предприятий по сборке морских БПЛА, 380 точек создания дронов-камикадзе и 136 пунктов, где изготавливают разведывательные аппараты. «Сегодня KillNet полностью за всеми ними наблюдает», — отметил один из хакеров.

Ранее хакеры из группировок Beregini, KillNet и «Кибер Серп» узнали личные данные людей из состава Вооруженных сил Украины, которые причастны к атаке на российский танкер Midvolga 2 в Черном море и прибрежные территории. Чтобы заполучить информацию, хакеры взломали один из компьютеров командования Военно-морских сил Украины.

В ноябре KillNet и Beregini провели масштабную кибероперацию против шести страховых украинских фирм. В результате им удалось выкрасть сведения о расположении и наименовании ряда воинских частей Службы безопасности Украины.