23:24, 2 декабря 2025Интернет и СМИ

Пророссийские хакеры нанесли Украине ответный удар за атаку на танкеры в Черном море

Хакеры раскрыли причастных из ВСУ к атаке на танкер Midvolga 2 в Черном море
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Хакеры из пророссийских группировок Beregini, KillNet и «Кибер Серп» узнали личные данные людей из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые причастны к атаке на российский танкер Midvolga 2 в Черном море и прибрежные территории. Об ответном ударе сообщает РИА Новости.

Чтобы заполучить информацию, хакеры взломали рлин из компьютеров командования Военно-морскими силами Украины.

Ранее Турция заявила об атаке на танкер Midvolga 2, приписанный к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящий под российским флагом. Судно перевозило растительное масло и следовало в Грузию. Согласно официальным данным, на борту танкера находились 13 членов экипажа. После атаки танкер направился в порт города Синоп.

