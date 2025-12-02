Реклама

18:24, 2 декабря 2025Россия

Путин анонсировал ответ на удары по российским танкерам

Сергей Истомин
Танкер Kairos проходит через Босфор в Стамбуле

Танкер Kairos проходит через Босфор в Стамбуле. Фото: Yoruk Isik / Reuters

В ответ на атаки по танкерам Российская армия расширит удары по украинским портам и заходящим в них судам. Меру анонсировал президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами после выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства назвал пиратством атаки на российские суда в особой экономической зоне другого государства.

Он также подчеркнул, что Россия может рассмотреть ответные меры против судов стран, которые помогают Украине в пиратских операциях. «Ну самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе», — сказал президент.

Ранее турецкие власти сообщили об атаке на танкер Midvolga 2, приписанный к Большому порту Санкт-Петербурга и ходящий под российским флагом. Судно перевозило растительное масло и следовало в Грузию. Согласно официальным данным, на борту танкера находились 13 членов экипажа. После атаки танкер направился в порт города Синоп.

