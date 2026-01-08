Реклама

Трамп заставил США выйти из 66 международных организаций

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: IMAGO / Nicole Combea / Pool via C / Global Look Press

США выйдут из 66 международных организаций, «которые больше не служат интересам Америки». Президент страны Дональд Трамп подписал соответствующий меморандум, говорится на сайте Белого дома.

Подчеркивается, что меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам США прекратить участие и финансирование 35 организаций, которые не входят в систему ООН, а также 31 структуры ООН.

Ранее Дональд Трамп захотел назначить самому себе компенсацию от правительства США в один миллиард долларов за обыск Федерального бюро расследований (ФБР) в его частной резиденции Мар-а-Лаго.

