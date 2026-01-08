Трамп заставил США выйти из 66 международных организаций

США выйдут из 66 международных организаций, «не служащих интересам Америки»

США выйдут из 66 международных организаций, «которые больше не служат интересам Америки». Президент страны Дональд Трамп подписал соответствующий меморандум, говорится на сайте Белого дома.

Подчеркивается, что меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам США прекратить участие и финансирование 35 организаций, которые не входят в систему ООН, а также 31 структуры ООН.

