В США заявили об идее Трампа о национальном превосходстве

NYT: Мировоззрение Трампа исходит из принципа национального превосходства

Американский президент Дональд Трамп представил наиболее откровенное изложение своего мировоззрения, в основе которого лежит принцип национального превосходства, подкрепленного силой, а не международными нормами. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По мнению издания, Трамп считает, что неограниченно может использовать любые военные, экономические или политические инструменты для укрепления лидерства США.

Журналисты отметили, что по мнению американского политика, в столкновении мировых держав решающее значение должна иметь национальная мощь, а не законы, договоры или конвенции.

Издание добавило: Трамп сознательно использует свою репутацию непредсказуемого лидера в качестве инструмента принуждения других государств.

Ранее Трамп заявил, что США осталось только прийти на Кубу и взрывать.