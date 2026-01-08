Реклама

23:11, 8 января 2026

В Киеве обвинили уехавших в Европу украинцев в желании продолжать конфликт

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Киевский политтехнолог Владимир Золотарев в эфире YouTube-канала UkrLife обвинил уехавших в Европу украинцев в том, что они желают продолжения конфликта ради сохранения статуса беженца и пособий.

«Есть люди, которые и за рубежом находятся, которые рассчитывают на то, что продолжение войны даст им возможность задержаться в статусе временного убежища и жить на пособия. Естественно, они будут топить за войну до победного», — сказал эксперт.

Политолог добавил, что надежды Киева на западных союзников оправдались лишь частично, сейчас США сошли с дистанции, а европейцы не проявляют особой заинтересованности в закупках оружия. Кроме того, у Украины колоссальные проблемы с энергетикой.

Ранее Золотарев заявил, что попытки Евросоюза сделать ставку на войну с Россией выливаются в распад самого блока. Он назвал набирающую обороты милитаризацию в ряде стран ЕС, например, в странах Балтии, предпосылкой разногласий, грозящих распадом.

