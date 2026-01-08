Венгрия заявила о новом шаге Европы к войне с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: «Коалиция желающих» сделала новый шаг к войне с РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «коалиция желающих» сделала новый шаг к конфликту Европы с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

«Стремясь разместить военных на Украине, страны Западной Европы создают риск прямой войны с Россией», — написал он.

По словам министра, Венгрия «решительно отвергает еще один шаг в сторону войны» и выступает за мирные переговоры.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС хочет продолжить финансировать Вооруженные силы Украины даже в случае достижения мирного соглашения. По словам дипломата, эти планы указывают на то, что политическая элита Евросоюза «сейчас определенно не заинтересована в мире».