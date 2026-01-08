Врач назвала правила мягкого восстановления после новогодних застолий

Врач Мановска: Восстановиться после новогодних застолий поможет обильное питье

Во время новогодних застолий организм работает в режиме повышенной нагрузки, предупредила терапевт и старший врач-консультант международной компании Coral Club Елена Мановска. О том, соблюдение каких правил поможет мягкому восстановлению после невоздержанности в еде и алкоголе, она рассказала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что тяжелая еда, сочетание разных блюд, алкоголь, поздние приемы пищи требуют от пищеварительной системы больше ресурсов, чем обычно. Из-за этого замедляется обмен веществ, усиливается нагрузка на печень и кишечник, а также нарушается водный баланс. Именно поэтому, как отметила Мановска, наутро после застолий появляются отеки, вялость, сухость во рту и желание ничего не делать.

По мнению специалистки, первое, что поможет восстановиться, — это обильное питье. Она объяснила, что во время застолья организм теряет больше жидкости, чем кажется, особенно если в меню присутствовали алкоголь или соленые блюда. «Важно не залпом выпивать несколько стаканов воды, а мягко восполнять баланс небольшими порциями в течение дня. Чистая вода помогает запустить обменные процессы, поддерживает работу печени и способствует естественному выведению продуктов распада», — посоветовала врач.

Также после застолий не стоит резко отказываться от еды или переходить на жесткие диеты, отметила Мановска. По ее мнению, достаточно будет просто оздоровить меню, включив в него больше овощей, зелени, легких супов и каш — это поможет снизить нагрузку на печень и вернуть пищеварение к привычному ритму.

Ранее директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко назвала скрытую опасность новогоднего меню. По ее мнению, наибольшую опасность на праздничном столе таят многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или сметаной.