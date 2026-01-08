Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:35, 8 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвала правила мягкого восстановления после новогодних застолий

Врач Мановска: Восстановиться после новогодних застолий поможет обильное питье
Наталья Обрядина

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom  

Во время новогодних застолий организм работает в режиме повышенной нагрузки, предупредила терапевт и старший врач-консультант международной компании Coral Club Елена Мановска. О том, соблюдение каких правил поможет мягкому восстановлению после невоздержанности в еде и алкоголе, она рассказала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что тяжелая еда, сочетание разных блюд, алкоголь, поздние приемы пищи требуют от пищеварительной системы больше ресурсов, чем обычно. Из-за этого замедляется обмен веществ, усиливается нагрузка на печень и кишечник, а также нарушается водный баланс. Именно поэтому, как отметила Мановска, наутро после застолий появляются отеки, вялость, сухость во рту и желание ничего не делать.

По мнению специалистки, первое, что поможет восстановиться, — это обильное питье. Она объяснила, что во время застолья организм теряет больше жидкости, чем кажется, особенно если в меню присутствовали алкоголь или соленые блюда. «Важно не залпом выпивать несколько стаканов воды, а мягко восполнять баланс небольшими порциями в течение дня. Чистая вода помогает запустить обменные процессы, поддерживает работу печени и способствует естественному выведению продуктов распада», — посоветовала врач.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Также после застолий не стоит резко отказываться от еды или переходить на жесткие диеты, отметила Мановска. По ее мнению, достаточно будет просто оздоровить меню, включив в него больше овощей, зелени, легких супов и каш — это поможет снизить нагрузку на печень и вернуть пищеварение к привычному ритму.

Ранее директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко назвала скрытую опасность новогоднего меню. По ее мнению, наибольшую опасность на праздничном столе таят многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или сметаной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД призвал Вашингтон не мешать возвращению россиян с захваченного нефтетанкера

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    Врач назвала правила мягкого восстановления после новогодних застолий

    Россиянка искупалась в чане, затряслась и потеряла сознание

    Трамп раскрыл планы США по ресурсам Венесуэлы

    Российский игрок клуба НБА повторил рекорд Леброна Джеймса

    Украинские танкисты сгорели заживо из-за заваренных люков

    Следователи осмотрели пещеры в районе поисков семьи Усольцевых

    Китай осудил захват российского нефтяного танкера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok