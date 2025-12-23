Реклама

06:01, 23 декабря 2025Забота о себе

Названа скрытая опасность новогоднего стола

Спеценко: Главную опасность в Новый год представляют салаты с майонезом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Наибольшую опасность на новогоднем столе в себе таят многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или сметаной. Сюда относится оливье и сельдь под шубой, о чем рассказал в беседе с RT директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

По ее словам, сочетание вареных овощей, яиц, колбасы или рыбы с соусом становится питательной средой для размножения патогенных микроорганизмов. Этот процесс развивается достаточно стремительно при комнатной температуре. В этой связи необходимо запомнить «железное» правило: приготовить — заправить — поставить в холодильник.

«На стол салат должен выставляться только на время трапезы, а не на всю ночь. Еще лучше будет заправлять салат непосредственно перед подачей на стол», — добавила Спеценко.

Еще один риск — неверное хранение и разморозка продуктов, которые фактически являются скоропортящимися. Птицу, мясо и рыбу не стоит размораживать в условиях комнатной температуры, поскольку это прямая дорога к росту бактерий. Для этого можно использовать нижнюю полку холодильника, холодную воду или специальный режим микроволновой печи.

Кроме того, категорически нельзя повторно замораживать уже оттаявшие продукты.

Между тем, обратить особое внимание нужно на выбор готовых деликатесов. «Икра, копченая рыба, сыровяленые колбасы и мягкие сыры с плесенью требуют повышенного внимания. Такие продукты стоит покупать только в проверенных торговых точках, обращать внимание на целостность упаковки, дату изготовления и условия хранения в магазине», — рекомендовали в Роскачестве.

Ранее врач Олег Морунов напомнил о скрытой опасности новогодней елки в доме. По его словам, ель в первые часы и дни установки может спровоцировать аллергию.

