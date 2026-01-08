ВСУ начали переброску резервов в ДНР и под Харьков

Кимаковский: ВСУ начали переброску резервов в ДНР и Харьковскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали переброску резервов в Донецкую народную республику (ДНР) и Харьковскую область. Об этом заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Сейчас украинская армия отправляет войска на красноармейское и константиновское направления, указал советник главы ДНР.

Кимаковский заявил, что российские штурмовики и группы закрепления заходят в Константиновку в ДНР с южного направления и ведут бои в населенном пункте. Также российские войска добились успеха со стороны трассы Часов Яр — Константиновка. Основное сражение на указанных направлениях в ДНР разворачивается в небе между подразделениями БПЛА Российской армии и ВСУ.

По мнению военного аналитика, полковника в отставке Михаила Ходаренка, Российская армия способна взять всю территорию Донбасса под свой контроль за несколько месяцев. В настоящее время солдаты ВСУ удерживают ряд важных городов и населенных пунктов в регионе, но в обозримом будущем их позиции могут в значительной степени ослабнуть.