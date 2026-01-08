Зеленский рассказал о результатах переговоров во Франции

Зеленский: Умеров доложил, что документ по гарантиям готов к финализации с США

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о результатах переговоров команды страны во Франции. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

«Фактически готов к финализации на самом высоком уровне — с президентом Соединенных Штатов [Дональдом Трампом] — двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины», — написал он.

По словам Зеленского, стране удалось объединить работу европейских и американской команд и совместно обсудить, в частности, документы по восстановлению Украины и экономическому развитию страны.

Он отметил, что также обсуждались вопросы по завершению конфликта на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт может завершиться в течение полугода. Он рассказал об этом во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского союза.