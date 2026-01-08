Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:45, 8 января 2026Бывший СССР

Зеленский рассказал о результатах переговоров во Франции

Зеленский: Умеров доложил, что документ по гарантиям готов к финализации с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petros Karadjias / Reuters

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о результатах переговоров команды страны во Франции. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

«Фактически готов к финализации на самом высоком уровне — с президентом Соединенных Штатов [Дональдом Трампом] — двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины», — написал он.

По словам Зеленского, стране удалось объединить работу европейских и американской команд и совместно обсудить, в частности, документы по восстановлению Украины и экономическому развитию страны.

Он отметил, что также обсуждались вопросы по завершению конфликта на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт может завершиться в течение полугода. Он рассказал об этом во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского союза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о результатах переговоров во Франции

    США требуют от Венесуэлы разорвать отношения с Россией и Китаем. Что они предлагают в обмен

    В России перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    ЕК высказалась о действиях стран ЕС против российских танкеров

    В Венесуэле запустили отсчет дней с момента похищения Мадуро

    Врач раскрыл секрет победы над раком иллюзиониста Сафронова

    Стало известно об отсутствии предпосылок для диалога по Украине в Турции

    Лариса Долина освободила квартиру Лурье

    Способность Дании противостоять США в военном столкновении оценили

    Произошла массовая задержка поездов на Крымской железной дороге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok