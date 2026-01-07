Зеленский сделал новое заявление об окончании украинского конфликта

Зеленский: Конфликт на Украине может завершиться в течение полугода

Украинский конфликт может завершиться в течение полугода. С таким заявлением выступил лидер Украины Владимир Зеленский, его цитирует издание «Страна.ua».

Он рассказал об этом во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

«Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», — подчеркнул Зеленский

Издание также напомнило, что председательство Кипра в ЕС продлится до 30 июня 2026 года. Помимо этого, Владимир Зеленский отметил, что переговоры с Европой и США достигли «нового рубежа».

Ранее Владимир Зеленский раскрыл состав делегации на переговорах в Париже с представителями США. В частности, Украину будут представлять на встречах секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов.

Утром 7 января Владимир Зеленский прибыл на Кипр. Отмечалось, что политик встретится с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и архиепископом Георгием.