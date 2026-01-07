Реклама

Зеленский прибыл на Кипр

Президент Украины Зеленский прибыл на Кипр
Варвара Кошечкина
Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Кипр. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина».

По словам спикера, в среду, 7 января, Зеленский встретится с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и архиепископом Георгием. Также запланировано участие украинского лидера в церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза, а также во встрече с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее, 6 января, сообщалось, что Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

