05:27, 9 января 2026Силовые структуры

Адвокат Лурье отказалась раскрыть время передачи ключей от квартиры Долиной

Марина Совина
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье, отказалась обозначить время и место передачи ключей от спорной недвижимости. Об этом сообщает ТАСС.

Свириденко подчеркнула, что артистка завершила переезд из квартиры. При этом она не сказала время передачи Лурье ключей от недвижимости.

«По вопросу передачи ключей Лурье комментариев не будет», — отметила адвокат.

Ранее Свириденко подтвердила, что Долина освободила жилье в Хамовниках. До этого о том, что певица освободила квартиру, сообщал Shot со ссылкой на неназванные источники. Она не раз переносила срок предполагаемого переезда.

