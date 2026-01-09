Евродепутат Мариани обвинили ЕС в двойных стандартах из-за похищения Мадуро

Евросоюз (ЕС) придерживается двойных стандартов, что наглядно иллюстрирует спецоперация Соединенных Штатов в Венесуэле и похищение ее президента Николаса Мадуро. В этом ЕС обвинил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

По словам евродепутата, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, Еврокомиссия и Европарламент ссылались на международное право, нерушимость границ, суверенитет народов и сделали это моральной и юридической основой санкций. «Но когда США заявляют, что намерены "управлять" Венесуэлой в течение неопределенного переходного периода и использовать ее ресурсы, эти же институты внезапно замолкают, а то и проявляют снисходительность. Ни возмущения. Ни угроз санкций. Ни торжественных напоминаний о международном праве. Ничего», — констатировал евродепутат.

Он отметил, что ЕС «склоняется перед США» из-за большой зависимости от Вашингтона. Речь идет в том числе о военном и финансовом аспекте дальнейшей поддержки Киева. Мариани полагает, что международное право из принципа превратилось для европейских политиков в инструмент борьбы с геополитическими противниками.

«Эта зависимость имеет цену: она оплачивается молчанием, дипломатическим подчинением и принятием нарушений международного права, если они исходят от "правильного лагеря"», — заключил парламентарий.

Тем временем независимый американский сенатор Берни Сандерс раскритиковал действия США в Венесуэле и свержение президента Мадуро. Он назвал действия Вашингтона «старомодным империализмом».