Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:31, 9 января 2026Мир

ЕС обвинили в двойных стандартах из-за Венесуэлы

Евродепутат Мариани обвинили ЕС в двойных стандартах из-за похищения Мадуро
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Николас Мадуро

Николас Мадуро. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Евросоюз (ЕС) придерживается двойных стандартов, что наглядно иллюстрирует спецоперация Соединенных Штатов в Венесуэле и похищение ее президента Николаса Мадуро. В этом ЕС обвинил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

По словам евродепутата, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, Еврокомиссия и Европарламент ссылались на международное право, нерушимость границ, суверенитет народов и сделали это моральной и юридической основой санкций. «Но когда США заявляют, что намерены "управлять" Венесуэлой в течение неопределенного переходного периода и использовать ее ресурсы, эти же институты внезапно замолкают, а то и проявляют снисходительность. Ни возмущения. Ни угроз санкций. Ни торжественных напоминаний о международном праве. Ничего», — констатировал евродепутат.

Он отметил, что ЕС «склоняется перед США» из-за большой зависимости от Вашингтона. Речь идет в том числе о военном и финансовом аспекте дальнейшей поддержки Киева. Мариани полагает, что международное право из принципа превратилось для европейских политиков в инструмент борьбы с геополитическими противниками.

«Эта зависимость имеет цену: она оплачивается молчанием, дипломатическим подчинением и принятием нарушений международного права, если они исходят от "правильного лагеря"», — заключил парламентарий.

Тем временем независимый американский сенатор Берни Сандерс раскритиковал действия США в Венесуэле и свержение президента Мадуро. Он назвал действия Вашингтона «старомодным империализмом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Орешником» по Украине

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Украина созовет Совбез ООН из-за удара «Орешником» по Львовской области

    Одна исламская страна захотела увеличить поток туристов из России

    ЕС обвинили в двойных стандартах из-за Венесуэлы

    Адвокат Долиной раскрыла дату передачи ключей от проданной квартиры

    США и Украина согласовали мирный план и ждут ответа от Путина

    Володин назвал вступивший в силу в январе новый закон

    Параллельного импорта в России станет меньше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok