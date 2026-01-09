Еврокомиссия сочла удар «Орешником» по Украине предупреждением ЕС и США

Представитель ЕК Хиппер: Удар «Орешником» по Украине — предупреждением ЕС и США

Применение Россией ракетной системы «Орешник» при ударе по Украине призвано стать очередным предупреждением Европейскому союзу (ЕС) и США. Такое заявление сделала официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер.

По ее словам, сообщения о произошедшем «означают явную эскалацию» против Киева. По ее словам, ЕС поддерживает Украину и «готовится к следующим шагам, о которых совсем недавно шла речь на встрече коалиции желающих» в Париже.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что применение Россией «Орешник» стало не только «ударом возмездия» за попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина, но и сигналом Киеву. Он подчеркнул, что данное оружие при необходимости может применяться как по административным, так и по политическим центрам, где принимаются решения об использовании военной техники, в том числе и беспилотников, против России.