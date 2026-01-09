Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:05, 9 января 2026Мир

Еврокомиссия сочла удар «Орешником» по Украине предупреждением ЕС и США

Представитель ЕК Хиппер: Удар «Орешником» по Украине — предупреждением ЕС и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Применение Россией ракетной системы «Орешник» при ударе по Украине призвано стать очередным предупреждением Европейскому союзу (ЕС) и США. Такое заявление сделала официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер.

По ее словам, сообщения о произошедшем «означают явную эскалацию» против Киева. По ее словам, ЕС поддерживает Украину и «готовится к следующим шагам, о которых совсем недавно шла речь на встрече коалиции желающих» в Париже.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что применение Россией «Орешник» стало не только «ударом возмездия» за попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина, но и сигналом Киеву. Он подчеркнул, что данное оружие при необходимости может применяться как по административным, так и по политическим центрам, где принимаются решения об использовании военной техники, в том числе и беспилотников, против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США сделали предупреждение после удара «Орешника» по Львовской области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    В США заявили об ожидании на Украине удара «Орешника»

    Майор ВСУ отправил жену выполнять боевые задачи на море

    На Украине запретили программы российской компании

    Еврокомиссия сочла удар «Орешником» по Украине предупреждением ЕС и США

    Одна страна захотела наладить сотрудничество с Трампом после его угроз

    Назван шуточный способ отвадить Трампа от Гренландии

    При ударе по Киеву пострадало посольство Катара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok