01:32, 9 января 2026

В Британии заявили об унижении Мерца из-за стремления ввести войска на Украину

Марина Совина
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Стремление канцлера ФРГ Фридриха Мерца отправить войска на Украину ограничено волей парламента, способного унизить главу государства, пишет британская газета Telegraph.

Издание напомнило, что Мерц имеет слабое большинство в Бундестаге. «Было бы опасно предполагать, что размещение войск даже вблизи Украины, не говоря уже о ее территории, будет поддержано депутатами парламента», — указал автор.

Он объяснил, что подобный шаг может обернуться для канцлера Германии унижением. Газета добавила, что в мае 2025 года Мерц вообще проиграл голосование по утверждению своей кандидатуры на пост канцлера в Бундестаге.

Ранее Мерц заявил, что европейские силы в случае их размещения на прилегающей к Украине территории НАТО могут быть задействованы при возобновлении конфликта.

