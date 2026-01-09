В Британии заявили об унижении Мерца из-за стремления ввести войска на Украину

Стремление канцлера ФРГ Фридриха Мерца отправить войска на Украину ограничено волей парламента, способного унизить главу государства, пишет британская газета Telegraph.

Издание напомнило, что Мерц имеет слабое большинство в Бундестаге. «Было бы опасно предполагать, что размещение войск даже вблизи Украины, не говоря уже о ее территории, будет поддержано депутатами парламента», — указал автор.

Он объяснил, что подобный шаг может обернуться для канцлера Германии унижением. Газета добавила, что в мае 2025 года Мерц вообще проиграл голосование по утверждению своей кандидатуры на пост канцлера в Бундестаге.

Ранее Мерц заявил, что европейские силы в случае их размещения на прилегающей к Украине территории НАТО могут быть задействованы при возобновлении конфликта.