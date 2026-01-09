Реклама

На Украине признали нехватку ресурсов для восстановления энергетики

Харченко: У Украины иссякают энергетические резервы на восстановление
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина столкнулась с нехваткой ресурсов для восстановления энергетической инфраструктуры. На это указал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, его слова приводит украинское издание «Страна».

Как пояснил эксперт, сейчас у республики нет денег для того, чтобы закупать оборудование и восстанавливать объекты энергетики после массированных атак. При этом, отметил Харченко, Украине не хватит запасов, накопленных перед сезоном, если Россия сохранит темпы своих ударов.

Таким образом, считает эксперт, вопрос финансовой помощи международных партнеров становится критическим.

8 января стало известно, что в Днепропетровске из-за блэкаута продлили школьные каникулы.

