На Западе обвинили партнеров Киева в возможной потере Украиной территорий

Фото: Global Look Press

Страны Запада, оказывая помощь Киеву, делают Украине только хуже, так как из-за этого диалог с Россией откладывается, и в дальнейшем республика может потерять гораздо больше территорий. На это указал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Если у них [стран Запада] не получится договориться с Россией, то русские просто захватят гораздо, гораздо больше территории, потому что это абсолютная гарантия того, что эти земли используют против России», — сказал Дизен. Он подчеркнул, что НАТО совершенно точно не смогут закрепиться на Украине, потому что Москва этого не допустит.

В конце прошлого года стало известно, что Украина в 2025 году утратила в 15 раз больше территорий, чем в 2024.

