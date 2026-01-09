Названа скорость атаковавшей Львовскую область баллистической ракеты

В ВСУ заявили, что атаковавшая Львовщину ракета имела скорость 13 тыс. км/ч

Баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, имела скорость 13 тысяч километров в час. Об этом сообщило Воздушное командование ВСУ «Запад» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Тип ракеты будет назван позднее, когда будут изучены все ее элементы. Известно, что ракета летела по баллистической траектории.

Удары по Львову могли быть нанесены российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник», об этом ранее сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики. Однако подтверждения этой информации в данный момент нет. Мэр Львова Андрей Садовой заявил об ударе по объекту инфраструктуры, там произошел пожар.

