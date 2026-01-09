Реклама

Одна страна захотела наладить сотрудничество с Трампом после его угроз

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Клаудия Шейнбаум

Клаудия Шейнбаум. Фото: Carlos Santiago / Globallookpress.com

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выступила за укрепление сотрудничества с США в сфере безопасности после угроз американского коллеги Дональда Трампа о нанесении удара по мексиканским наркокартелям на суше. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Шейнбаум направила главу МИД Хуана Рамона де ла Фуэнте на переговоры с госсекретарем США Марко Рубио об улучшении двусторонних отношений.

«Мы хотим еще больше укрепить отношения и убедиться, что они располагают той информацией, которую мы предоставляем о количестве конфискованных лабораторий», — сказала она в ходе брифинга.

При этом мексиканский лидер усомнилась в намерении Вашингтона напасть на Мексику. По ее словам, подобные угрозы не следует воспринимать всерьез.

Ранее Трамп анонсировал наземную спецоперацию против мексиканских наркокартелей. Он отметил, что в США от действий мексиканских наркокартелей ежегодно погибают 250-300 тысяч человек.

