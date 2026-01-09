Реклама

18:12, 9 января 2026

Опубликовано видео захвата танкера в Карибском регионе силами США

Южное командование армии США опубликовало видео захвата танкера Olina
Алина Черненко

В сети было опубликовало видео захвата нефтяного танкера Olina в Карибском регионе у Тринидада и Тобаго силами США. Оно размещено на официальном сайте Южного командования армии США (SOUTHCOM).

В ходе операции, проведенной на рассвете, морские пехотинцы с борта эсминца USS Gerald R. Ford задержали в Карибском море моторно-танкерный корабль Olina, говорится в пресс-релизе.

О том, что США начали предпринимать действия по захвату нефтяного танкера, стало известно 9 января. По словам инсайдера, судно шло из Венесуэлы под флагом Восточного Тимора.

