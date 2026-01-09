Реклама

Пассажиры самолета во Внуково начали задыхаться от паров химического вещества

Алина Черненко

Фото: Thanakorn.P / Shutterstock / Fotodom

Пассажиры самолета во Внуково, которые находятся на борту уже шесть часов без возможности выйти, начали задыхаться от паров антиобледенителя в салоне. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.

Уточняется, что вылет лайнера из Москвы в Санкт-Петербург неоднократно переносился из-за непогоды. Утром людей посадили в воздушное судно и провели процедуру обработки корпуса антиобледенительной жидкостью, но вылет так и не состоялся. Вскоре из-за паров химического вещества у пассажиров начались проблемы с дыханием и резь в глазах.

Как сообщает источник, экипаж не предоставил никакой дополнительной информации и сослался на техническую неполадку. Пассажиры, включая детей, вынуждены дышать через кислородные маски и мокрые полотенца. Они пожаловались, что недавно самолет повторно обработали неприятно пахнущей жидкостью, что усугубило ситуацию.

Ранее стало известно, что более 180 рейсов было задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за неблагоприятных погодных условий. Сотрудники постоянно расчищают взлетно-посадочные полосы и обрабатывают самолеты противообледенительными реагентами.

