Силовые структуры
16:47, 9 января 2026Силовые структуры

«Ресторанный маньяк» избил двух женщин на свиданиях в элитных заведениях Москвы

Мужчина избил двух женщин на свиданиях в элитных заведениях Москвы
Алина Черненко

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

«Ресторанный маньяк» избил двух женщин на свиданиях в элитных заведениях Москвы — одна из пострадавших заявила на него в полицию. Подробностями истории поделился Telegram-канал «112».

По данным источника, Виктория познакомилась с мужчиной по имени Эльвин в интернете. Вскоре он пригласил девушку на свидание в дорогой бар-ресторан «Луч». Во время обеда спутник Виктории внезапно напал на нее, а охрана и персонал, по ее словам, проигнорировали происходящее.

«Знаете, как дверь ногой выбивают? Вот мне так же прилетело. Я сидела, а он мне с ноги как дал по лицу — у меня аж голова откинулась. Очень сильно пострадал нос и выпали ресницы», — призналась в беседе с журналистами пострадавшая.

Виктория рассказала о произошедшем в соцсетях, и оказалось, что она была не единственной жертвой нападения Эльвина. Другой москвичке во время свидания в ресторане он дал пощечину, а еще одной — угрожал после встречи. По мнению девушек, у мужчины проблемы с психикой и он регулярно принимает антидепрессанты.

В октябре в Санкт-Петербурге возбудили дело в связи с нападением на мужчину, пришедшего на свидание в парк. Там его атаковали незнакомцы, которым на вид было не более 17 лет.

