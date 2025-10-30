Свидание для россиянина закончилось больницей

В Петербурге возбудили дело после нападения на мужчину, пришедшего на свидание

В Санкт-Петербурге возбудили дело после нападения на мужчину, пришедшего на свидание. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 42-летний таксист в одной из социальных сетей познакомился с девушкой и следующим вечером они договорились встретиться в Муринском парке.

Свидание не состоялось. Около восьми часов вечера пострадавший позвонил на номер экстренных служб и сообщил, что в парке на него напали два незнакомца, на вид которым было не более 17 лет. Один из них заявил, что мужчина якобы общался с его несовершеннолетней сестрой, после чего произвел выстрел в лицо из газового пистолета.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали перелом скулы, ожог век и контузию глазных яблок. После оказанной медицинской помощи его отпустили домой.

Следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции ведут поиск нападавших.

