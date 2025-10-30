Россиянка избежала колонии за нападение с ножом на малолетнего сына

В Красноярске женщину отправили на лечение за покушение на сына

В Красноярске женщину отправили на лечение за покушение на сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статье 30, 105 («Покушение на малолетнего») УК РФ.

Как установил суд, 8 августа 37-летняя женщина в квартире на улице Демьяна Бедного нанесла малолетнему сыну множественные удары ножом. Но довести преступление до конца она не смогла, так как в момент нападения в квартиру постучались сотрудники полиции, которые проводили профилактический обход.

По результатам проведенной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы у женщины выявили психическое расстройство, которое в момент совершения преступления мешало ей осознавать опасность своих действий.

Суд назначил женщине принудительное лечение в медицинской организации специализированного типа.

