Россиянин получил 12 лет колонии из-за ревности

В Подмосковье на 12,5 года осудили мужчину, убившего бывшую жену из ревности

В Подмосковье осудили мужчину, расправившегося с бывшей женой из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 105 («Убийство») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Как установил суд, 6 сентября 2024 года 48-летний мужчина, находясь дома в деревне Афанасовка, на почве ревности нанес бывшей 36-летней жене два колото-резаных ранения в грудь и шею, после чего поджег ее автомобиль.

Суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.

