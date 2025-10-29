Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:16, 29 октября 2025Силовые структуры

Россиянин получил 12 лет колонии из-за ревности

В Подмосковье на 12,5 года осудили мужчину, убившего бывшую жену из ревности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Подмосковье осудили мужчину, расправившегося с бывшей женой из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 105 («Убийство») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Как установил суд, 6 сентября 2024 года 48-летний мужчина, находясь дома в деревне Афанасовка, на почве ревности нанес бывшей 36-летней жене два колото-резаных ранения в грудь и шею, после чего поджег ее автомобиль.

Суд приговорил его к 12,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянка расправилась с тремя детьми и избежала заключения.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили ситуацию в окруженном Купянске

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Путин присвоил почетное наименование воюющему на СВО соединению

    Двух российских подростков увезли с вечеринки в тяжелом состоянии

    Дуров анонсировал запуск нового проекта

    160-килограммовая модель высказалась о тренде на худобу фразой «это удручающе»

    В Кремле ответили на вопрос об уведомлении США при испытании «Посейдона»

    Песков рассказал о важности «Орешника»

    В Кремле рассказали об интересах России на постсоветском пространстве

    Еще двое подозреваемых в нападении на футболиста «Зенита» арестованы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости