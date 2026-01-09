Реклама

Путешествия
11:51, 9 января 2026Путешествия

Россияне застряли в азиатской стране из-за турагента-мошенницы

Более 25 россиян застряли во Вьетнаме из-за мошенничества турагента
Алина Черненко

Фото: Nguyen Huy Kham / Reuters

Более 25 россиян застряли во Вьетнаме из-за мошенничества турагента из Благовещенска. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по Амурской области.

Уточняется, что в январе 2026 года в полицию поступили заявления от обманутых туристов. В ходе проверки правоохранители выяснили, что местная жительница 1988 года рождения получала от клиентов предоплату за оказание туристических услуг, однако свои обязательства не выполняла или выполняла частично. Пострадавшие от преступных действий россияне сейчас находятся в стране Азии и не могут вернуться на родину, так как у них нет обратных билетов.

Подозреваемую задержали. Возбужден ряд уголовных дел по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что десятки россиян лишились новогодних туров на общую сумму 5,9 миллиона рублей по вине организатора. Серф-школа Surfway обещала им поездки в Индонезию, Марокко и на Филиппины.

