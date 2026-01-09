Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 9 января 2026Мир

США пригрозили Британии санкциями

Конгрессвумен Луна предупредила Британию о санкциях в случае запрета X
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

США могут ввести санкции против Великобритании и ее премьер-министра Кира Стармера, если Лондон решит запретить социальную сеть Х. Об этом сообщила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

«Если Стармер добьется запрета X в Великобритании, я инициирую принятие законопроекта, который в настоящее время готовится, о введении санкций не только против Стармера, но и против Великобритании в целом», — предупредила она.

По данным Sky News, Стармер заявлял о готовности запретить соцсеть Илона Маска в Британии на фоне новой функции искусственного интеллекта Grok, позволяющей генерировать сексуализированные изображения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поддержке законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. «Я поддерживаю это. Надеюсь, нам не придется это применять», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США сделали предупреждение после удара «Орешника» по Львовской области

    Россия ответила Киеву «Орешником» на атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, которое потрясло Запад

    США выкачивают нефть с танкера Marinera. Российских моряков отпустили, украинских — нет

    Макрон созвал парламент для ввода войск на Украину

    В ООН прокомментировали захват США еще одного танкера

    В МИД Турции рассказали о предложении США к Мадуро перед атакой

    Самолет застрял в сугробе в аэропорту Москвы

    США пригрозили Британии санкциями

    В США заявили об ожидании на Украине удара «Орешника»

    На Украине запретили программы российской компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok