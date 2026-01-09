Протоиерей Первозванский осудил предпочитающих роды за границей жен чиновников

Россия не ограничивает свой народ в количестве гражданств, однако если человек считает, что «сильный паспорт» — это паспорт не его страны, то он не должен работать в органах власти, убежден протоиерей Максим Первозванский. Так в разговоре с «Лентой.ру» священник РПЦ высказался о популярной у россиян практике родов за границей.

«Мы свободные люди в свободной стране, и слава Богу, что наше государство это понимает. В 2022 году никого, желавшего уехать из нашей страны через Верхний Ларс, как известно, не задерживали. Никого мы не ограничиваем ни в количестве паспортов, ни в количестве гражданств», — заявил протоиерей.

При этом собеседник «Ленты.ру» отметил, что если человек позиционирует себя не просто как гражданина России, а как представителя народа в органах власти, то он не имеет права говорить, что родил ребенка в другой стране ради «сильного паспорта».

Это глубоко неправильно именно с духовной точки зрения. В Евангелии сказано: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Если для тебя лучшее место, где ты можешь получать какие-то блага — это не твоя страна, пусть даже страна и не враждебная нашей стране, то будь просто частным лицом. С точки зрения церкви это будет честно Максим Первозванский протоиерей

В конце декабря 2025 года стало известно, что депутата гордумы в Тольятти Александра Дорожкина, жена которого родила в Южной Америке ради «сильного паспорта», лишили должности председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству. О лишении чиновника депутатского мандата не сообщалось.

15 декабря жена Дорожкина родила ребенка на другом континенте — в Чили. Это решение она объяснила «сильным паспортом» южноамериканского государства, чем вызвала возмущение в обществе и в Госдуме.