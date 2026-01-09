Реклама

Трамп рассказал о связи операции в Венесуэле и мести Рубио

Трамп назвал операцию в Венесуэле возможной местью со стороны Рубио
Марина Совина
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что для родившегося в семье кубинских эмигрантов американского госсекретаря Марко Рубио операция в Венесуэле стала актом мести. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Трамп подчеркнул, что Рубио «хорошо знает Кубу», и напомнил, что она «полностью зависит от Венесуэлы финансово и в плане нефти». Затем журналист предположил, что операция в Венесуэле могла стать «местью со стороны Марко». «Может быть, была», — допустил американский лидер.

Ранее Трамп рассказал об отсутствии каких-либо договоренностей с венесуэльскими политиками для захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам американского политика, Вашингтон действовал самостоятельно. При этом он согласился назвать «похищением» операцию по захвату Мадуро.

