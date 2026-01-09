Реклама

Трамп высказался о дедлайне урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп высказался о сроках урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в беседе с газетой The New York Times.

Трамп подчеркнул, что отказался ставить дедлайн по урегулированию на Украине. «Мы делаем все, что можем. У меня нет временных рамок», — отметил он.

Американский лидер также не стал обещать увеличение объемов американской помощи Украине в будущем, если урегулирование кризиса затянется. Он подчеркнул, что у него есть «обязательство попробовать спасти жизни».

Ранее Трамп приписал себе спасение Украины. «Без моего участия Россия сейчас имела бы контроль над всей Украиной», — заявил он.

