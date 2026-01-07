Трамп приписал себе спасение Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его участия Россия сейчас имела бы контроль над всей Украиной. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Без моего участия Россия сейчас имела бы контроль над всей Украиной», — написал глава Белого дома.
Трамп также подчеркнул, что смог «в одиночку» остановить восемь войн, и назвал глупым решение Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не теряет деньги на украинском конфликте, а зарабатывает на нем. Он также отмечал, что бывший президент США Джо Байден «тратил деньги как дурак» на помощь Киеву.