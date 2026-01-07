Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 7 января 2026Мир

Трамп приписал себе спасение Украины

Трамп заявил, что без его участия РФ сейчас имела бы контроль над всей Украиной
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его участия Россия сейчас имела бы контроль над всей Украиной. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Без моего участия Россия сейчас имела бы контроль над всей Украиной», — написал глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что смог «в одиночку» остановить восемь войн, и назвал глупым решение Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не теряет деньги на украинском конфликте, а зарабатывает на нем. Он также отмечал, что бывший президент США Джо Байден «тратил деньги как дурак» на помощь Киеву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России высказались об ответных мерах на задержание танкера Marinera

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Захарова ответила на слова Мерца о молодых украинцах

    В США сообщили о начале продажи венесуэльской нефти

    В Швейцарии прокомментировали ситуацию в Венесуэле

    Россия обратилась к США с требованием после задержания танкера Marinera

    В Совфеде отреагировали на задержание танкера Marinera

    Трамп приписал себе спасение Украины

    Москвичка на спор проглотила целый мандарин и едва не погибла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok