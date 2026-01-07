Трамп приписал себе спасение Украины

Трамп заявил, что без его участия РФ сейчас имела бы контроль над всей Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его участия Россия сейчас имела бы контроль над всей Украиной. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Без моего участия Россия сейчас имела бы контроль над всей Украиной», — написал глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что смог «в одиночку» остановить восемь войн, и назвал глупым решение Норвегии не присуждать ему Нобелевскую премию мира.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не теряет деньги на украинском конфликте, а зарабатывает на нем. Он также отмечал, что бывший президент США Джо Байден «тратил деньги как дурак» на помощь Киеву.