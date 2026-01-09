Трампа обвинили в варварстве

МИД Кубы: США покидают международные организации, чтобы продолжать варварство

Администрация президента США Дональда Трампа уклоняется от участия в международных организациях ради продолжения своего «варварства». С таким обвинением выступил глава МИД Кубы Бруно Родригес на своей странице в соцсети Х.

«Они выходят из пространств, созданных для продвижения международного права, устойчивого развития, гендерного равенства, биоразнообразия, борьбы с изменением климата и расизмом — тем, от обсуждения которых уклоняются и по которым предпочитают изоляционизм, чтобы продолжать варварство», — сказал он.

По его словам, данный шаг Вашингтона не вызывает удивления, поскольку с приходом Трампа США решили «отказаться от многосторонности». Министр отметил, что Штаты отказываются выполнять обязательства по поддержке развивающихся стран и вместо этого увеличивают свои военные расходы.

Ранее Трамп заявил о ненужности международного права. «Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять вред людям», — отметил он.