23:29, 8 января 2026Мир

Трамп заявил о ненужности международного права

Трамп отверг международное право в пользу собственной морали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о своих полномочиях как главнокомандующего. Об этом он сообщил в интервью газете The New York Times.

Трамп отверг международное право в пользу собственной морали: по его мнению, другие механизмы сдерживания при использовании военных сил не нужны.

«Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять вред людям», — отметил он.

В том же интервью Трамп затруднился выбрать между НАТО и Гренландией. «Он дал понять, что трансатлантический альянс по сути является бесполезным без Соединенных Штатов в его основе», — написала NYT.

