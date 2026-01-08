Трамп заявил о ненужности международного права

Трамп отверг международное право в пользу собственной морали

Президент США Дональд Трамп высказался о своих полномочиях как главнокомандующего. Об этом он сообщил в интервью газете The New York Times.

Трамп отверг международное право в пользу собственной морали: по его мнению, другие механизмы сдерживания при использовании военных сил не нужны.

«Мне не нужно международное право. Я не стремлюсь причинять вред людям», — отметил он.

В том же интервью Трамп затруднился выбрать между НАТО и Гренландией. «Он дал понять, что трансатлантический альянс по сути является бесполезным без Соединенных Штатов в его основе», — написала NYT.