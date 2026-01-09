Реклама

Украинец рассказал об отказе в выплатах семье из-за гибели солдата ВСУ в чужом окопе

Марина Совина
Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Украинец Петр рассказал изданию «Политнавигатор», что семье военного ВСУ отказали в выплатах, потому что солдат покинул свой окоп и погиб в чужом.

Такая ситуация произошла с его тестем. Он был отправлен на фронт по мобилизации, а потом в Полтаву, где проживает мужчина, приехали несколько рефрижераторов с телами погибших. Его супруге удалось опознать отца только по татуировкам.

Петр рассказал, что в территориальном центре комплектования (ТЦК) выплатили десять тысяч гривен на погребение, из которых пять ушло гробовщикам за обустройство могилы.

«А теперь еще и проблема с компенсацией. Командир написал в сопроводиловке, что во время гибели тесть оставил свой окоп и побежал в другой. Типа нарушил приказ, покинул дислокацию, компенсация не полагается», — пожаловался украинец. Он добавил, что подобные ситуации происходят постоянно.

Ранее один из украинских военнослужащих рассказал, что командиры ВСУ со временем превращаются в «кровожадных вождей» и очень жестоко относятся к своим подчиненным.

