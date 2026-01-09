Пленный Вовченко: Из учебного центра ВСУ еженедельно сбегали до 10 человек

Мобилизованные украинцы массово сбегали из одного из учебных центров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. За неделю покинуть центр могли до 10 человек, рассказал пленный из ВСУ Павел Вовченко, его цитирует РИА Новости.

«Когда первый раз в учебке был, то сбегали, ночью особенно. Но некоторых находили, некоторых не находили», — рассказал военнослужащий. По его словам, за день могли сбежать три-четыре человека.

Вовченко уточнил, что речь идет об учебном центре Новомосковска.

Ранее стало известно, что украинцы соглашаются на фактическое рабство, чтобы избежать встречи с сотрудниками территориальных центров комплектования (аналог военкомата на Украине) и не идти в армию.