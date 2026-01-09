В Иране оценили перспективы переговоров с США

Посол Ирана в Москве Джалали заявил о готовности к переговорам с США

Иран готов к переговорам с США и не будет уклоняться от них. Так перспективы обсуждения ядерной программы страны между Тегераном и Вашингтоном оценил в интервью ТАСС посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Иранцы никогда не будут уклоняться от подлинных и серьезных переговоров, направленных на достижение справедливого и сбалансированного соглашения по вопросам, представляющим взаимный интерес», — заявил дипломат.

Он добавил, что Иран планирует и дальше продолжать «мирную ядерную деятельность», констатировав, что стратегическая доктрина Тегерана в этой сфере основана в первую очередь на «религиозных принципах, моральных соображениях и расчетах национальной безопасности».

Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США нанесут удар по Ирану, если в ходе беспорядков в республике погибнет кто-то из протестующих. Он отметил, что следит за происходящим в стране, назвав недопустимым огонь по безоружным людям.