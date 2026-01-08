Реклама

22:18, 8 января 2026

В пиццериях рядом с Пентагоном вновь заметили повышенный уровень заказов

Pentagon Pizza Report: В пиццериях у Пентагона резко выросло количество заказов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В пиццериях, расположенных около Пентагона, вновь заметили большое количество заказов пиццы. На это указывает Pentagon Pizza Report в социальной сети X.

«Сегодня в нескольких пиццериях рядом с Пентагоном очень большой наплыв посетителей на обед», — говорится в сообщении. Уточняется, что наблюдение было сделано в 12:52 по восточному времени (20:52 мск).

В прошлый раз рост заказов был зафиксирован в ночь на 3 января. Затем выяснилось, что США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой похитили лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

