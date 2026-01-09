Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:01, 9 января 2026РоссияЭксклюзив

В России призвали Киев серьезно относиться к переговорному процессу

Сенатор Джабаров призвал Киев серьезно относиться к переговорному процессу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта — это не попытка обдурить, обмануть своего визави, а это серьезный процесс, который затрагивает жизни и интересы миллионов людей, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. О предстоящих шагах в обсуждении договоренностей сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Ситуация сейчас такая, что нам надо продолжать специальную военную операцию. Потому что [президент Украины Владимир] Зеленский ничего не воспринимает нормально. Он постоянно создает проблемы в переговорных процессах. Он уже завещал, что заставит Россию сделать то, другое, третье. Начал угрожать одному из влиятельных российских политиков, я имею в виду главу Чеченской Республики», — заявил Джабаров.

Сенатор добавил, что ночной удар Российской армии по украинским объектам в ответ на попытку Киева напасть на резиденцию российского президента — это только начало.

«Мы об этом заявляли заранее, что ответ будет. Вот пришло время. Праздники прошли, и мы нанесли первый удар, который должен немножко отрезвить украинцев», — сообщил он.

Наша задача — закрепить наступление, продолжать наносить удары по Украине, пока они не поймут, что переговорный процесс — не попытка обдурить, обмануть своего визави, а это серьезный процесс, который затрагивает жизни, интересы миллионов людей с обеих сторон. Ничего не поменяется, если украинцы сами не поймут, что надо остановиться и садиться за стол переговоров

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее появилась информация о том, что администрация США договорилась с Украиной почти по всем аспектам мирного плана и теперь ждет ответа от главы России Владимира Путина.

Уточняется, что в переговорах приняли участие американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Обсуждались гарантии безопасности для Киева и возможные территориальные уступки в Донбассе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев заявил о бурном начале 2026 года

    «Неоколониальные замашки». О чем заявили Россия и Китай после захвата танкера в Атлантике

    Раскрыты методы спецназа по снятию стресса

    Москвичам назвали срок завершения снегопада

    Лукашенко с сыном приняли участие в расчистке снега

    В России призвали Киев серьезно относиться к переговорному процессу

    Верховный лидер Ирана заявил о заинтересованности США в беспорядках

    В ЕС отреагировали на удар «Орешником» по Украине

    Лидер страны НАТО заявила о необходимости диалога с Россией

    В ударе «Орешником» по Украине увидели сигнал для НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok