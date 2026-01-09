Сенатор Джабаров призвал Киев серьезно относиться к переговорному процессу

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта — это не попытка обдурить, обмануть своего визави, а это серьезный процесс, который затрагивает жизни и интересы миллионов людей, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. О предстоящих шагах в обсуждении договоренностей сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Ситуация сейчас такая, что нам надо продолжать специальную военную операцию. Потому что [президент Украины Владимир] Зеленский ничего не воспринимает нормально. Он постоянно создает проблемы в переговорных процессах. Он уже завещал, что заставит Россию сделать то, другое, третье. Начал угрожать одному из влиятельных российских политиков, я имею в виду главу Чеченской Республики», — заявил Джабаров.

Сенатор добавил, что ночной удар Российской армии по украинским объектам в ответ на попытку Киева напасть на резиденцию российского президента — это только начало.

«Мы об этом заявляли заранее, что ответ будет. Вот пришло время. Праздники прошли, и мы нанесли первый удар, который должен немножко отрезвить украинцев», — сообщил он.

Наша задача — закрепить наступление, продолжать наносить удары по Украине, пока они не поймут, что переговорный процесс — не попытка обдурить, обмануть своего визави, а это серьезный процесс, который затрагивает жизни, интересы миллионов людей с обеих сторон. Ничего не поменяется, если украинцы сами не поймут, что надо остановиться и садиться за стол переговоров Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее появилась информация о том, что администрация США договорилась с Украиной почти по всем аспектам мирного плана и теперь ждет ответа от главы России Владимира Путина.

Уточняется, что в переговорах приняли участие американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Обсуждались гарантии безопасности для Киева и возможные территориальные уступки в Донбассе.