Администрация США договорилась с Украиной почти по всем аспектам мирного плана и теперь ждет ответа от главы РФ Владимира Путина. Об этом пишет Axios, ссылаясь на собственный источник.
В переговорах приняли участие американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. На них обсуждали гарантии безопасности для Киева и возможные территориальные уступки в Донбассе.
Венгрия считает несостоятельным так называемый мирный план Украины из 20 пунктов.
В случае проведения на Украине референдума на него может быть вынесен только один вопрос — о поддержке мирного соглашения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что соглашение по урегулированию конфликта готово на 90 процентов.