13:43, 8 января 2026

Венгрия назвала несостоятельным мирный план Украины из 20 пунктов

Гуйяш: Венгрия не будет участвовать в планах, согласованных Киевом и Брюсселем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Венгрия считает несостоятельным так называемый мирный план Украины из 20 пунктов. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш, сообщает ТАСС.

Он отметил, что Будапешт не будет участвовать в реализации планов, согласованных Киевом и Брюсселем, поскольку они предусматривают вступление Украины в Евросоюз и выделение ей странами Запада 800 миллиардов долларов.

«В этом плане говорится о вступлении Украины в Евросоюз в 2027 году. Мы считаем это невозможным, и мы в этом не одиноки», — сказал Гуйяш.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «коалиция желающих» сделала новый шаг к конфликту Европы с Россией. По его словам, Будапешт выступает за мирные переговоры.

