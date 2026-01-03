В Раде предложили вынести только один вопрос на референдум

В случае проведения на Украине референдума на него может быть вынесен только один вопрос — о поддержке мирного соглашения. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

«Вопросы которые касаются конституции Украины, которые касаются вопросов, урегулированных в высшем законодательном акте, не могут быть вопросами референдума», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вынести на референдум весь мирный план по украинскому конфликту. Однако он уточнил, что сделает это лишь при условии согласия России на прекращение огня минимум на 60 дней.