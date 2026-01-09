Реклама

Россия
15:50, 9 января 2026Россия

В сочинских горах сошел сель

На дороге в горном кластере Сочи из-за осадков сошел сель
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: schankz / Shutterstock / Fotodom

На дороге в горном кластере Сочи из-за осадков сошел сель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу горнолыжного курорта «Роза Хутор».

«На автомобильной дороге регионального значения "Альпика сервис — Сулимовский ручей" в районе этнопарка "Моя Россия" из-за обильных дождей сошел сель малого объема», — констатировали представители «Розы Хутор».

Они добавили, что пострадавший участок дороги используется нечасто, так как является тупиковым. Тем не менее техника уже прибыла на место и приступила к расчистке.

Тем временем в столице 9 января выпало 15-20 сантиметров снега, то есть почти половина месячной нормы осадков. Как заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, снегопад в Москве продолжится.

